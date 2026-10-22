مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سی‌ونهمین اجلاسیه سرداران و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار، بر نقش مقاومت ملت ایران در مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سی‌ونهمین اجلاسیه سرداران و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار، بر نقش مقاومت ملت ایران در مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

سردار محمدرضا نقدی با اشاره به ایستادگی ملت ایران گفت: تکیه بر مکتب اهل‌بیت (ع) و الگوگیری از شجاعت حضرت زینب (س)، از ارکان تداوم مسیر مقاومت در برابر فشار‌های بین‌المللی و اقدامات رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به سوابق مبارزاتی مردم فریدونکنار و حضور آنان در عرصه‌های مختلف انقلاب افزود: تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای تضعیف نظام اسلامی از طریق فشار‌های اقتصادی و جنگ فرهنگی، با اراده ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح روبه‌رو شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت: فشار‌های خارجی نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت ایران نشده، بلکه به افزایش آگاهی ملی و تقویت همبستگی میان مردم و رهبری انجامیده است.

سردار نقدی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و اقتدار دفاعی کشور، مسیر عبور از بحران‌ها را با حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی دنبال خواهد کرد.