به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت رسیدگی میدانی به مطالبات مردم گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول باید با شناسایی ریشه‌ای مشکلات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی مردم اقدام کنند.

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، به همراه معاونان دادستانی در حوزه‌های نظارت و پیگیری حقوق عامه و نظارت بر امور ضابطین، مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مخابرات و توزیع برق استان، مسئولان شهرستانی، کارشناسان دستگاه‌های مربوطه و مسئولان محلی، در پی درخواست شورای اسلامی، دهیاری و اهالی، از روستا‌های سنگ‌بُن و سلیم‌شیخ بازدید میدانی کرد.

در جریان این بازدید، دادستان مرکز استان و هیئت همراه پس از حضور در مسجد روستا و اقامه نماز جماعت، در نشستی با حضور اهالی و مسئولان، مسائل و مشکلات مردم را به‌صورت مستقیم بررسی کردند و ضمن استماع مطالبات روستاییان، توضیحات مسئولان دستگاه‌های متولی را درباره راهکار‌های رفع مشکلات جویا شدند.

تأمین آب شرب، اجرای طرح هادی روستا و رفع تداخلات اراضی، موضوعات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی، از مهم‌ترین مطالبات مردم در این بازدید بود. همچنین مشکلات مربوط به وضعیت پوشش مخابراتی و سایر مسائل مرتبط با زیرساخت‌های روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم باید اولویت اصلی اقدامات دستگاه‌های اجرایی باشد، اظهار کرد: مسئولان باید شرایط زندگی مردم و دشواری‌های موجود را درک کنند و با حضور در میان مردم، مسائل را از نزدیک بشناسند و برای رفع آنها راهکار‌های عملی و مؤثر ارائه دهند.

وی افزود: قوانین و مقررات ظرفیت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی و رفع بسیاری از مشکلات پیش‌بینی کرده‌اند؛ ازاین‌رو، مدیران باید با همت مضاعف، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها، برای تحقق مطالبات به‌حق مردم اقدام کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل حل، به دلیل تأخیر یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها استمرار یابد.

دادستان مرکز استان مازندران در ادامه، با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف تداخلات اراضی و مسائل مربوط به اجرای طرح هادی روستا، بر پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین تأمین آب شرب را از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این بازدید دانست و با توجه به توضیحات مسئولان آب و فاضلاب استان درباره مطالعات انجام‌شده، خواستار تسریع در اجرای راهکار‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکل شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست، مقرر شد موضوع تأمین آب شرب از طریق ظرفیت منابع آبی روستا‌های همجوار و تأمین مخازن مورد نیاز پیگیری شود تا زمینه رفع مشکل کم‌آبی و تأمین پایدار آب شرب اهالی فراهم شود.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات و حصول نتیجه عملی برای مردم تصریح کرد: حضور مسئولان در میان مردم زمانی اثربخش است که به تصمیم‌گیری، اقدام و رفع مشکلات منجر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با جدیت و هماهنگی، موضوعات مطرح‌شده را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در پایان، وحدت و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را عاملی مؤثر در تسریع روند حل مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی مسئولان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری مستمر مطالبات مردم می‌توان موانع موجود را برطرف کرد و گام‌های مؤثری در جهت صیانت از حقوق عامه و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان برداشت.