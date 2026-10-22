به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، فعالان حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس در آستانه روز یادبود قربانیان جنگ در انگلیس، به جای سنجاق گل سینه خشخاش پرچم فلسطین را به شکل این گل طراحی کردند که در سازمان‌های اسلامی و موسسات خیریه‌ای که برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کنند اهدا می‌شود.

سازندگان آن می‌گویند که این نماد "ضد آپارتاید" است که برای نشان دادن وحدت با مردم در محاصره، ستمدیده و اشغال شده فلسطین طراحی شده است.

گل خشخاش قرمز سلطنتی بریتانیا (RBL) که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۱ معرفی شد، برای ادای احترام به نیرو‌های مسلح انگلیس و کشور‌های مشترک المنافع به اشکال مختلف از جمله گل سینه پوشیده می‌شود. میلیون‌ها پوندی که هر ساله با فروش گل خشخاش جمع‌آوری می‌شود صرف حمایت از نظامیان انگلیسی و خانواده‌های آن‌ها می‌شود.

به نوشته روزنامه راست گرای دیلی تلگراف: پس از بررسی یهودستیزی در مدارس، معلمان با ممنوعیت استفاده از نشان‌های طرفدار فلسطین بر روی لباس مواجهند. گزارش سر دیوید بل، که توسط دولت سفارش داده شده است، به تفصیل میزان سوءاستفاده از دانش‌آموزان یهودی را شرح می‌دهد، و از هر پنج نفر، سه نفر گزارش می‌دهند که هدف قرار گرفته‌اند.

سر دیوید، بازرس ارشد سابق نهاد ناظر بر مدارس در انگلیس، آفستد، ۲۷ توصیه برای مقابله با یهودستیزی در مدارس و کالج‌های انگلیس ارائه خواهد کرد.

اقدامی که موجب انتقاد شماری از نهاد‌های حامی حقوق مسلمانان شده است که چرا برغم بیشترین افزایش اقدامات نفرت افکن علیه مسلمانان درصدی از توجه به جامعه یهودیان درباره مسلمانان در این کشور اجرا نمی‌شود.

این توصیه‌ها شامل تقویت راهنمایی در مورد بی‌طرفی سیاسی، به ویژه در مورد مسائل ژئوپلیتیکی خواهد بود.

پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی از معلمان به پوشیدن نشان‌های طرفدار فلسطین در کلاس درس، از جمله نماد هندوانه فلسطینی، روی آورده‌اند، منتشر می‌شود.

افزایش استفاده از نماد‌های فلسطین اعم از چفیه، زیور آلات زنانه، گل سینه و برچسب‌های متشکل از نقشه و پرچم فلسطین در میان آحاد جامعه به ویژه دانشجویان و دانش آموزان خشم و عصبانیت شدید رژیم اسراییل و حامیان صهیونیست‌ها را در پی داشته است و آنان با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند استفاده از این نماد‌ها را ممنوع یا دست کم در دوایر دولتی با بهانه کهنه صهیونیست‌ها که این‌ها نماد یهود ستیزی است محدود کنند.