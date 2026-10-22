مجموعه معمایی-پلیسی «روشنایی شب» با بازی رویا نونهالی، پرویز فلاحی‌پور و علیرام نورایی، از چهارم آبان‌ماه مهمان مخاطبان شبکه یک سیما می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم سریال «روشنایی شب» پس از موفقیت فصل اول آن که در ۱۵ قسمت در نوروز ۱۴۰۵ از شبکه یک پخش شد، از چهارشنبه، چهارم آبان‌ماه، هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن می‌رود.

این مجموعه معمایی و پلیسی که روایتگر ماجرا‌های جذاب و پرکشش گروهی از نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی است، پس از پایان پخش مجموعه ۶ قسمتی «سرو سپید سرخ» جایگزین آن در جدول پخش شبکه یک سیما خواهد شد.