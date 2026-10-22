جشنواره بازیهای بومی و محلی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در روستای فندخت زیرکوه خراسان جنوبی برگزار شد.

شور و نشاط در جشنواره بازیهای بومی و محلی در روستای فندخت زیرکوه خراسان جنوبی

شور و نشاط در جشنواره بازیهای بومی و محلی در روستای فندخت زیرکوه خراسان جنوبی



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جشنواره بازی‌های بومی و محلی به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور ۲۵۰ شرکت کننده در روستای فندخت بخش شاسکوه شهرستان زیرکوه برگزار شد.

در این جشنواره شرکت کنندگان در سه رشته با هم رقابت کردند که در رشته طناب کشی ۶ تیم، دو میدانی ۶۰ نفر چاله ذرت ۳۰ نفر،هفت سنگ مهارتی ۱۵ نفر حضور داشتند..

در پایان این جشنواره از ۱۰ مقام آور استانی بانوان ووشو روستای فندخت و دو تکواندو کار پسر تجلیل شد.