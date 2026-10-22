راه‌اندازی واحد فرآوری انگور در روستای عسگرآباد قوچان با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر، زمینه تبدیل انگور تازه به کشمش صادراتی را در کمتر از ۱۶ ساعت فراهم کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در روستای عسگرآباد قوچان، انگور تازه باغداران در یک فرایند صنعتی و با استفاده از گرمخانه، هوای داغ و عملیات گوگردزنی، طی حدود ۱۶ ساعت به کشمش زرد طلایی تبدیل و برای عرضه به بازار آماده می‌شود.

رضا حسن‌پور، سرمایه‌گذار این واحد فرآوری، با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه گفت: این واحد از حدود یک ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند تولید در ماه‌های آینده، زمینه اشتغال و فعالیت مستمر کارگران فراهم باشد.

زهرا شریفی، کارشناس مسئول صنایع جهاد کشاورزی قوچان نیز با اشاره به نبود ظرفیت کافی برای فرآوری انگور در شهرستان گفت: پیش از راه‌اندازی این واحد، بخش عمده انگور تولیدی برای فرآوری به خارج از شهرستان منتقل می‌شد و در نتیجه، بخشی از ارزش افزوده و سود حاصل از فرآوری نیز از منطقه خارج می‌شد.

یکی از باغداران نیز با ابراز رضایت از فعالیت این مجموعه، فرآوری محصول در داخل شهرستان را فرصتی برای تسهیل عرضه انگور و بهره‌مندی بیشتر تولیدکنندگان از ظرفیت‌های محلی دانست.

جلیل تقدیسی، کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی قوچان، با اشاره به ظرفیت تولید و بازار صادراتی این محصول گفت: بخش قابل توجهی از کشمش تولیدی قوچان به کشور‌های اروپایی، حوزه خلیج فارس و روسیه صادر می‌شود.

به گفته کارشناسان جهاد کشاورزی، قوچان سالانه حدود ۸۵ هزار تن انگور تولید می‌کند؛ با این حال، ظرفیت واحد‌های فرآوری موجود پاسخگوی حجم تولید نیست و بخشی از محصول برای فرآوری به سایر مناطق منتقل می‌شود.

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی انگور در قوچان می‌تواند با کاهش خام‌فروشی، ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک به مدیریت عرضه محصول در فصل برداشت و افزایش ارزش افزوده، سهم بیشتری از منافع اقتصادی این محصول را نصیب باغداران و منطقه کند و زمینه تقویت صادرات محصولات فرآوری‌شده را فراهم آورد.