به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم والیبال نشسته بانوان ایران در دیدار نیمه‌نهایی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، موفق شد تیم میزبان را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو بردارد و به فینال این دوره از بازی‌ها برسد.

در این تقابل حساس که در سالن ژیمناسیوم پارک شهر ناگویا و در حضور تماشاگران میزبان برگزار شد، شاگردان مریم ایرانمنش با تسلط بر جریان بازی، توانستند تیم ژاپن را در سه ست پیاپی مغلوب کنند.

نتیجه این دیدار به شرح زیر است:

ست اول: ۲۵ بر ۱۴

ست دوم: ۲۵ بر ۱۶

ست سوم: ۲۵ بر ۲۰

بانوان ایران که در مرحله گروهی با پیروزی مقابل مغولستان و شکست مقابل چین راهی مرحله حذفی شده بودند، با این برد مقتدرانه، خود را برای دیدار نهایی آماده می‌کنند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی نهایی به مصاف برنده دیدار چین و تایلند خواهد رفت.