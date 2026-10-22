بینایی هزار و ۲۰۵ کودک سه تا ۶ سال در کاشان غربالگری شده و پوشش این طرح در این گروه سنی به ۸۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره بهزیستی کاشان، گفت: برای اجرای طرح غربالگری بینایی، یک گروه سیار به همراه دستگاه بینایی‌سنجی به روستا‌های شهرستان مراجعه و کودکان را غربالگری می‌کنند.‌ام‌البنین متقی هدف از اجرای این طرح را شناسایی، تشخیص و درمان به‌موقع اختلالات بینایی، از جمله عیوب انکساری و تنبلی چشم در کودکان سه تا ۶ سال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ۷۸۸ نفر دارای آسیب بینایی تحت پوشش اداره بهزیستی کاشان هستند، افزود: کاشان در اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان از شهرستان‌های پیشرو به شمار می‌رود.

رئیس اداره بهزیستی کاشان همچنین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این اداره در حوزه سلامت بینایی گفت: مشاوره ژنتیک یکی از خدمات پیشگیری است که افراد می‌توانند پیش از ازدواج، پیش از بارداری و در دوران بارداری از آن بهره‌مند شوند تا احتمال بروز برخی معلولیت‌های ارثی در فرزندان بررسی شود.