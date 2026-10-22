به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ حیدر الفتی اظهار کرد: بالغ بر شش هزار نفر از اعضای شورای تحول محله؛ شامل افراد بسیجی و غیربسیجی در قالب این طرح سازماندهی شده‌اند.

مسئول بسیج محلات سپاه امیرالمؤمنین ایلام؛ هدف از اجرای این طرح را دستیابی به محله ایرانی- اسلامی عنوان کرد و افزود: وجود محله امن، سالم، بانشاط، پویا، همدل، امیدوار به آینده، خوداتکا و توانمند از اهداف این طرح است.

الفتی توضیح داد: تدوین تصویر محله مطلوب، اولویت‌بندی مسائل و نیاز‌های محله، تقسیم کار میان ظرفیت‌های مردمی و دولتی، برنامه‌ریزی برای پیوند نیاز‌ها با توانمندی‌ها، تشکیل منظم نشست‌ها در مساجد و رصد و پایش اجرای برنامه‌ها از جمله وظایف این شورا است.

وی ادامه داد: رئیس شورای پیشرفت و تعالی محله، امام جماعت و دبیر آن فرمانده پایگاه بسیج است و اعضای آن شامل: هیات امنا، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مدیران مدارس، مدیر خانه بهداشت، مدیر شورای حل اختلاف، مدیر مراکز نیکوکاری، مدیر سرای محله، مدیر کانون فرهنگی، مسئول صندوق قرض‌الحسنه، مدیر باشگاه ورزشی و مدیر هیات مذهبی است.

مسئول بسیج محلات سپاه امیرالمؤمنین ایلام؛ از احصا ۶۶ توانمندی در قالب این طرح خبر داد و گفت: تعیین دبیر محله، پزشک محله، استاد محله، پرستار محله، مغازه‌دار، کارمند، دانشجو، کارگر، نقاش، جهادگر و متخصص از جمله این توانمندی‌ها است که باید با نیاز‌های محله تطبیق داده شود.

الفتی با ارائه نمونه‌هایی از اجرای موفق این طرح، تشریح کرد: در ایام جنگ ۴۰ روزه، دانش‌آموزان نیازمند برای ارتقای وضعیت تحصیلی و کنکور شناسایی شدند و کلاس‌های آموزشی نیز برای آنها برگزار شد؛ همچنین در برخی مناطق، افراد نیازمند به همت خیران محلی با حفظ شأن و کرامت انسانی مورد حمایت قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: پزشکان محله نیز پس از حضور در مساجد و غربالگری، بیماران را در صورت نیاز به درمانگاه تخصصی سپاه ارجاع دادند؛ همچنین کارگاه‌های آموزشی خیاطی در ۱۰ محله کرامت و محلات اسلامی دایر شد که هر کارگاه حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر را آموزش می‌داد که هم‌اکنون نیز، فعالیت آنها ادامه دادرد.

مسئول بسیج محلات سپاه امیرالمؤمنین ایلام تاکید کرد: به دنبال سازمان جدید یا تشکیلات در محلات نیستیم؛ بلکه باید از ظرفیت‌های درونی این مکان‌ها استفاده کنیم.

الفتی در خصوص شورای پشتیبانی شهرستان از محلات تصریح کرد: محوریت این شورا در شهرستان‌ها با فرماندار و دبیر آن فرمانده سپاه است و در استان نیز استاندار رئیس و فرمانده سپاه استان دبیر شورا هستند.

وی محور‌های اقدام این طرح را شامل: سلامت و بهداشت، اجتماعی و خانواده، اقتصاد مقاومتی، زیرساخت‌ها، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، معنویت و اخلاق، فضای مجازی، ورزش و نشاط و امنیت عنوان کرد.

مسئول بسیج محلات سپاه امیرالمؤمنین ایلام با اشاره به تجربه موفق طرح شهید سلیمانی در دوران کرونا تأکید کرد: با اجرای این طرح و آموزش‌های بهداشتی، آمار مرگ و میر به شدت کاهش یافت و اکنون نیز باید همین رویکرد را در محلات دنبال کنیم.

الفتی از راه‌اندازی دهکده‌های اقتصاد مقاومتی و شهر‌های خدمت در محلات خبر داد و گفت: این مراکز برای کمک به زنجیره‌های تولید و عرضه محصولات کارآفرینان محلی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: در محله «هانیوان» ایلام کارگاه خیاطی در مسجد دایر شد و اکنون ۱۶ نفر از بانوان این محله در آن فعالیت می‌کنند.

طرح مدیریت محله‌محور از سال ۱۳۹۹ در استان هرمزگان و سپس گیلان و مازندران در محله‌های دارای بیشترین آسیب اجتماعی به اجرا درآمد و در سال ۱۴۰۰ به سپاه‌های استانی ابلاغ شد.

این طرح در دولت چهاردهم ابلاغ شد و یکی از برنامه‌های راهبردی دولت برای شناسایی و رفع آسیب‌های اجتماعی محلات است.

نخستین رکن این طرح؛ شورای پشتیبانی از محلات است که در سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام با ۴۸۶ پایگاه مقاومت و ۴۲۱ قرارگاه تشکیل شد و هر قرارگاه متشکل از یک فرمانده پایگاه مقاومت بسیج با محوریت امام جماعت مسجد است.