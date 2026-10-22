به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با حضور کاله مازندران به‌عنوان تنها نماینده استان، از امروز پنج‌شنبه ۳۰ مهر آغاز می‌شود.

تیم کاله مازندران در نخستین هفته این رقابت‌ها، از ساعت ۱۷ در سالن پیامبر اعظم آمل به مصاف پاس کردستان می‌رود.

تمرینات آماده‌سازی کاله از حدود ۷۰ روز پیش در آمل آغاز شده و این تیم در روزهای پایانی پیش‌فصل، آخرین برنامه‌های فنی و تاکتیکی خود را دنبال کرده است. با اضافه شدن بازیکنان ملی‌پوش به تمرینات گروهی، روند آماده‌سازی نماینده مازندران برای حضور در نخستین دیدار فصل جدی‌تر شده است.

کاله مازندران در سال‌های گذشته حضوری مستمر در لیگ برتر بسکتبال داشته و علاوه بر رقابت در سطح اول بسکتبال کشور، با پرورش بازیکنان در رده‌های مختلف، در پشتوانه‌سازی این رشته و معرفی بازیکنان به تیم‌های ملی نقش داشته است.

تقویت کاله با جذب دو ملی‌پوش

کاله مازندران برای فصل جدید، صالح مخدومی، سرمربی فصل گذشته شهرداری گرگان، را به‌عنوان سرمربی انتخاب کرده است. محمدرضا قربانی و صابر موسوی به‌عنوان مربی و رضا نوری به‌عنوان مدیر فنی در کادر فنی این تیم حضور دارند.

نماینده آمل در فصل نقل‌وانتقالات، میثم میرزایی و امیرحسین یازرلو، دو بازیکن ملی‌پوش فصل گذشته شهرداری گرگان را جذب کرده است. همچنین قرارداد متین میرزاجانپور، بازیکن ملی‌پوش کاله، تمدید شده و چند بازیکن تیم ملی جوانان و استعدادهای آینده‌دار نیز به ترکیب این تیم اضافه شده‌اند.

این تغییرات با هدف تقویت توان رقابتی و ایجاد ترکیبی متوازن از بازیکنان باتجربه و جوان انجام شده است؛ ترکیبی که کادر فنی امیدوار است با آن، فصل جدید را با عملکردی باثبات آغاز کند.

برنامه دیدارهای هفته نخست لیگ برتر بسکتبال