

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرنخستین اجلاس سراسری مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی کشور گفت: این نشست با هدف ترسیم نقشه راه آموزشی و تقویت جایگاه این مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور، امروز در مشهد مقدس برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حامد مبینی افزود: این اجلاس با شعار «مدارس علوم و معارف اسلامی؛ مدارس پیشرو در انقلاب اسلامی» با هدف ایجاد همگرایی میان مدیران و معلمان سراسر کشور برپا شده است.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سبد مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با اشاره به اهمیت حفظ ارزش‌های اسلامی و قرآنی در بقای انقلاب، بر ضرورت تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب تأکید کرد.

وی اظهار داشت: ما باید جامعه‌ای بسازیم که در آن دانش‌آموز با افتخار زندگی کند و در این راستا، ایجاد جریان عزت‌مداری در تعلیم و تربیت و تربیت جوانانی که در عرصه‌های جهانی برتر باشند، از الزامات تمدن‌سازی است.

محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز با اشاره به آمار مدارس معارف، اعلام کرد که در حال حاضر دو و نیم درصد مدارس کشور را مدارس معارفی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: با بیش از ۲۰۰ مدرسه علوم و معارف اسلامی که بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز را در بر می‌گیرند، نیاز مبرمی به شناسایی ایده‌های نو و ایجاد شبکه‌های اشتراک‌گذاری میان مدیران و معلمان داریم تا دانش‌آموزان این مدارس بتوانند در مسیر رویش انقلاب، بیش از پیش بدرخشند.

در پایان این اجلاس، ضمن بحث درباره ضرورت دروس مشترک و تقویت شبکه ارتباطی میان مدارس، از کتاب معارف بعثت نوجوان به عنوان ابزاری برای تقویت محتوای تربیتی و آموزشی رونمایی شد.