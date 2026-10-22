علامه ناصر عباس جعفری نماینده مجلس سنای پاکستان با تاکید بر ضرورت بکارگیری دیپلماسی و مذاکرات برای حل مناقشه عربستان و یمن، از دولت اسلام‌آباد خواست که بدون ورود به هرگونه جنگ، حسن نیت خود را با میانجی گری بین طرف‌های درگیر نشان دهد.

هشدار سناتور پاکستانی به دولت: به جنگ یمن ورود نکنید

هشدار سناتور پاکستانی به دولت: به جنگ یمن ورود نکنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سناتور علامه ناصر عباس جعفری رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین و رئیس اپوزیسیون در مجلس سنای پاکستان طی سخنرانی در جلسه علنی مجلس سنا در اسلام‌آباد هشدار داد که جنگ تحمیلی بر یمنی‌ها توطئه‌ای برای تخریب فضای وحدت در جهان اسلام است.

وی افزود: یمنی‌ها حامی مذاکرات هستند؛ اما مقابل زورگویی ایستاده و از کشور خود دفاع می‌کنند.

رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان خطاب به دولت این کشور گفت: در سال ۲۰۱۵ مجلس پاکستان با اجماع، کامل قطعنامه‌ای صادر کرد که مخالف مشارکت پاکستان در جنگ یمن بود؛ لذا دولت باید تابع آن بماند و کشور را درگیر جنگ جدیدی نکند.

دولت پاکستان به‌جای ورود به جنگ میان یمن و عربستان میانجی‌گری کند

سناتور جعفری تأکید کرد: جنبش انصارالله یمن مدافع مردم و خاک این کشور است، آنان در دفاع از یمن عقب‌نشینی نخواهند کرد؛ اما از مذاکرات حمایت می‌کنند؛ لذا دولت پاکستان حسن‌نیت نشان داده و اقدام به میانجی‌گری بین ریاض و صنعا کند.

رئیس اپوزیسیون در مجلس سنای پاکستان از دولت خواست تا با تشکیل جلسه غیرعلنی درباره چرایی حضور نیرو‌های پاکستانی در خاک عربستان در بحبوحه جنگ این کشور علیه یمن توضیح دهد.