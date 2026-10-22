به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل نوشت: دانشمندان اظهار داشته‌اند بیمارانی که به دارو‌های ضد افسردگی سنتی پاسخ نمی‌دهند، ممکن است به یک زیرگروه شدید افسردگی مبتلا باشند که ناشی از اختلال در ساعت داخلی بدن است.

محققان استرالیایی اصطلاح "افسردگی شبانه‌روزی" را برای توصیف وضعیتی که تا یک چهارم بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علائم آن با مشکلات خواب و بیداری مرتبط است، ابداع کرده‌اند. دانشمندان می‌گویند این پدیده ممکن است توضیح دهد که چرا از هر پنج بیمار، دو نفر از دارو‌های ضد افسردگی سنتی سودی نمی‌برند.

در عوض، درمان‌هایی که بهبود خواب را هدف قرار می‌دهند، مانند هورمون ملاتونین، می‌توانند در تسکین علائم بسیار مؤثرتر باشند. این در حالی است که تعداد افرادی که در انگلیس دارو‌های ضد افسردگی مصرف می‌کنند به بالاترین حد خود رسیده است - به طوری که از هر هفت بزرگسال، یک نفر در سال گذشته این دارو‌ها را تجویز کرده است.

هفته گذشته، مقامات بهداشتی هشدار ایمنی جدیدی صادر کردند که هشدار می‌داد دارو‌های ضد افسردگی می‌توانند مدت‌ها پس از توقف درمان، عوارض جانبی جنسی طولانی‌مدت و افکار خودکشی ایجاد کنند.

دکتر امیلیانا تونینی، محقق سلامت روان در دانشگاه سیدنی و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: افسردگی یک بیماری واحد نیست و درک ویژگی‌های زیرگروه‌های مختلف به این معنی است که می‌توانیم به افراد دسترسی سریع‌تری به درمان‌هایی که برای آن‌ها مؤثرتر خواهد بود، بدهیم.

این یافته‌ها - که در مجله روانپزشکی انگلیس منتشر شده است - بر اساس داده‌های بیش از ۱۱ هزار شرکت‌کننده در مطالعه ژنتیک افسردگی استرالیا بود. از این تعداد، نزدیک ۲۵ درصد - به عنوان مبتلا به افسردگی شبانه‌روزی شناسایی شدند.

این زیرگروه با الگو‌های فصلی بیماری، خواب بیش از حد در طول دوره‌های افسردگی، خستگی مداوم و تمایل به "جغد شب" بودن - به این معنی که آن‌ها در شب فعال بودند - مشخص می‌شد.

محققان همچنین دریافتند که این بیماران بیش‌تر در سنین پایین‌تر به افسردگی مبتلا می‌شوند و علائم شدیدتری از جمله شیدایی و افکار خودکشی را تجربه می‌کنند. تجزیه و تحلیل ژنتیکی نشان داد که آن‌ها همچنین در معرض خطر بیش تری برای بیماری‌های قلبی، بیماری‌های التهابی و اختلالات عصبی- رشدی مانند اختلالا در توجه و تمرکزند.

دکتر جیکوب کروز، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: از آنجا که افسردگی شبانه‌روزی با ساعت داخلی بدن افراد مرتبط است، درمان‌هایی که ریتم شبانه‌روزی را هدف قرار می‌دهند، مانند نوردرمانی و ملاتونین، ممکن است بسیار مرتبط‌تر باشند و باید خیلی زودتر در این بیماران استفاده شوند. برای کسانی که متوجه می‌شوند دارو‌های ضد افسردگی برای آن‌ها مؤثر نیست، مهم است که با پزشک خود در مورد شرایط فردی خود مشورت کنند.

پروفسور ایان هیکی، روانپزشک بالینی در مرکز مغز و ذهن دانشگاه سیدنی، افزود که تشخیص افسردگی شبانه‌روزی در جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شامل درمان شناختی رفتاری است که هدف آن شکستن الگو‌های منفی تفکر و رفتار است که می‌تواند افراد را در دام افسردگی نگه دارد.

در همین حال، ملاتونین هورمونی است که به طور طبیعی توسط مغز در پاسخ به تاریکی تولید می‌شود و بدن را به سمت حالت شب سوق می‌دهد. در نتیجه، متخصصان می‌گویند که اشکال مصنوعی این هورمون در کنار نوردرمانی ممکن است به ویژه برای بازیابی الگو‌های خواب مختل شده مفید باشد.

با این حال، محققانی که در مطالعه حاضر مشارکت نداشته‌اند، در مورد این یافته‌ها تردید دارند. پروفسور دیوید کرتیس، متخصص ژنتیک در دانشگاه کالج لندن، گفت: بیماران افسرده علائم مختلفی را نشان می‌دهند و انتخاب برخی از افرادی که علائم خاصی را گزارش می‌کنند، به این معنی نیست که یک زیرگروه جدید از افسردگی شناسایی شده است. اصطلاح شبانه‌روزی نیز گمراه‌کننده است. برخی از ویژگی‌های معمول افسردگی، ماهیت شبانه‌روزی دارند، از جمله بیدار شدن در صبح زود و داشتن خلق و خوی بدتر در صبح.

برخی دیگر گفتند که اگرچه این یافته‌ها هنوز برای توجیه تغییرات در تجویز دارو کافی نیستند، اهمیت ارزیابی نقش الگو‌های خواب و بیداری در اختلالات خلقی را تقویت می‌کنند.