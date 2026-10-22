یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های ۴ تا ۹ در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.