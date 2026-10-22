به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه که در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای تولید شده داستان تلاش یک نوجوان برای حضور در مسابقات کشتی استانی و رقابت‌های انتخابی کشوری است.

مهلت ارسال اثر به پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» ۲۲ آذر است.

ساجد قدوسیان دبیر جشنواره زیر چتر لبخندگفت: امسال تمرکز اصلی ما روی تولیدات مردمی است و بخش مردمی جشنواره مهم ترین بخش جشنواره است و سامانه «هد هد» را به طور کلی در اختیار دوستان گذاشتیم که فقط با یک کد ملی می توانند در این سامانه ثبت نام کنند و در بخش های مختلف جشنواره برای ما کار ارسال کنند.

مسابقه «ته‌لیگ» به زودی از شبکه نسیم پخش می‌شود.

در این مسابقه شرکت‌کنندگان برای کسب عنوان آشپز نهایی با هم رقابت می‌کنند.

شجاع وحشی شنبه تا پنج شنبه هر هقته ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش وروز بعد ساعت ۱۱ بازپخش می‌شود.

شناخت گونه‌های مختلف جانوری و آشنایی با ویژگی‌ها و زیستگاه‌های آنها موضوع این مجموعه است.