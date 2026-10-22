به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بُن (قهوه) در طب سنتی ایران دارای مزاجی مرکب است، قشر یا پوسته آن گرم و خشک و مغز آن سرد و خشک است.

قشر قهوه تازه (قهوه سبز) دارای اسید کلروژنیک فراوان است که به کاهش وزن کمک می‌کند، این ماده در قهوه برشته که قهوه‌ای زنگ است، بسیار اندک است و احتمالاً همین ماده سبب گرمی قشر قهوه می‌باشد.

در طب سنتی ایرانی، جهت شب بیداری و تسکین درد و نشاط مصرف قهوه توصیه شده است.

برای برطرف شدن مشکل بواسیر نیز مصرف آن توصیه شده است.

در بعضی مزاج‌ها مصرف قهوه به عنوان هضم کننده غذا بیان می‌شود (به خصوص معده‌های بلغمی)، به عبارتی مصرف قهوه یکساعت پس از غذا می‌تواند در هضم غذا به این افراد کمک کند و بلغم را از جدار معده پاک کند.

قهوه سبز که دارای قشر گرمی است می‌تواند در کنترل وزن و کاهش قندخون مفید باشد.

در برخی کتب توصیه شده قهوه در افراد عادی و کسانی که مشکل گوارشی ندارند، به صورت ناشتا و روزی یکبار مصرف شود.

مصرف قهوه به عنوان تب بر، مسکن، ملین، مدر (ادارآور) و درمان کننده سرفه‌های رطوبی، تقویت کننده معده و رفع کسالت و ملالت توصیه شده است.

طبق اصول طب سنتی مصرف قهوه با شیر مناسب نیست.

این خواص برای قهوه خالص است و انواع کافی میکس و کاپوچینو و … را شامل نمی‌شود.

با این حال، به خاطر اثرات مختلف قهوه بر روی افراد متفاوت، طب سنتی مصرف قهوه را زیاد توصیه و تجویز نمی‌کند.

آیا مصرف قهوه عوارضی هم به دنبال دارد؟

خشکی قهوه چه نوع سبز و چه نوع برشته آن زیاد است و می‌تواند سبب عارضه شود، عوارضی که در متون طب ایرانی برای استفاده مداوم و زیاد قهوه ذکر شده است عبارتند از:

بی خوابی، اضطراب، درد قفسه سینه، تپش قلب

خشکی مغز، لاغری، زردی چهره، تکرر ادرار

کاهش اشتهای جنسی و کاهش حجم منی

ایجاد نفخ، قولنج، کابوس و خشکی آلات تنفسی

در متون علمی جدید، افراط در مصرف قهوه در یائسگی سبب برداشت کلسیم از استخوان‌ها و دفع زیاد ادرار می‌شود، همچنین در برخی از مطالعات میزان کلسترول را افزایش داده است.

برای رفع عوارض قهوه چه کنیم؟

برای رفع بسیاری از عوارض مصرف قهوه ابتدا در مصرف افراطی و مکرر آن پرهیز کنید.

قهوه سبز بهتر از قهوه برشته و قهوه‌ای رنگ است.

به عنوان مصلح قهوه چند رشته زعفران، کمی گلاب و نبات به آن بیفزایید.

همچنین زنجبیل و هل نیز به عنوان مصلح قهوه در طب سنتی ذکر شده است.

مواد منع مصرف قهوه

قهوه برای افرادی خشک مزاج، افراد دارای مزاج سوداوی یا غلبه سودا (مزاج سرد و خشک دارند) و یا افرادی که سردرد میگرنی یا سرگیجه مزمن دارند، توصیه نمی‌گردد.

کسانی که در بدنشان عفونت و خلط فاسد زیادی وجود دارد.

زنان باردار و شیرده

افرادی که دچار مشکلات گوارشی به خصوص رفلاکس گوارشی هستند.

افرادی که دارای تپش قلب هستند.

افرادی که آسم دارند.

نحوه درست کردن و مصرف قهوه

در مورد قهوه بهتر است یک قاشق چایخوری از پودر قهوه سبز به مدت پانزده دقیقه دم شود و پس از صاف کردن همرا مصلحات مصرف شود.

نحوه درست کردن قهوه به این ترتیب است که ۵ تا ۱۰ مثقال (۲۳ تا ۴۶ گرم) قهوه در ۸۰ مثقال آب بجوشد تا ۳۰ مثقال باقی بماند و با زعفران، زنجبیل، هل یا میخک مصرف شود.