مرگ آدریانا ریتایت، دانش‌آموز ۱۴ ساله انگلیسی، پس از مشاهده ویدئو‌ها و تصاویر مرتبط با خودکشی در شبکه‌های اجتماعی، نگرانی‌ها درباره تأثیر محتوای آسیب زا و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان را افزایش داده است.

هشدار به خانواده‌ها درباره محتوای سمی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان

هشدار به خانواده‌ها درباره محتوای سمی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداو سیما از لندن، پزشکی قانونی انگلیس اعلام کرد دسترسی این دانش آموز به این محتوا‌ها ممکن است نقش مهمی در تصمیمش برای خودکشی داشته باشد.

نشریه انگلیسی گاردین بر اساس نتایج نظرسنجی بنیاد مالی رز که در تابستان امسال انجام شد نوشت: از هر سه کودک شرکت‌کننده در ۲۱ مدرسه بریتانیا، یک نفر در هفته پیش از نظرسنجی با محتوای مرتبط با خودکشی، خودآزاری، افسردگی یا اختلالات خوردن مواجه شده بود؛ هفت درصد نیز محتوایی دیده بودند که افکار خودکشی را عادی یا جذاب جلوه می‌داد.

خودکشی این دانش آموز ۱۴ ساله انتقاد‌ها از عملکرد مدیران شبکه‌های اجتماعی و نهاد ناظر انگلیس، آفکام، را تشدید کرده است. کارشناسان و فعالان ایمنی کودکان خواستار بررسی الگوریتم‌هایی شده‌اند که ممکن است محتوای خطرناک را به کاربران کم‌سن پیشنهاد دهند.

به نوشته نهاد‌های ناظر در انگلیس این پرونده بار دیگر ضرورت نظارت آگاهانه والدین بر استفاده فرزندان از شبکه‌های اجتماعی را برجسته می‌کند. خانواده‌ها باید درباره محتوای برخط با کودکان گفت‌و‌گو کنند، تغییرات رفتاری و نشانه‌های پریشانی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده محتوای مرتبط با خودآزاری یا خودکشی، به‌سرعت کمک تخصصی بگیرند. در کنار مسئولیت خانواده‌ها، شرکت‌های فناوری نیز باید برای جلوگیری از نمایش و ترویج محتوای آسیب‌زا، اقدامات مؤثر انجام دهند و پاسخگو باشند.

بر اساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده در انگلیس که مربوط به سال ۲۰۲۴ است فقط طی این سال بیش از هفت هزار مرگ ناشی از خودکشی در این کشور ثبت شده است که بخشی از جان باختگان کودک، نوجوان و جوانان بودند.