نخستین رویداد از سلسله‌نشست‌های «عصر فرهنگ رضوی» با حضور و تجلیل از مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران و خالق اثر آیینی «رضای رضوان»، در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در این مراسم با تأکید بر نقش هنر در معرفی فرهنگ اسلامی و ایرانی گفت: هنرمندان می‌توانند با نگاهی عمیق و خلاقانه، ظرفیت‌های فرهنگ رضوی را در قالب آثار هنری ماندگار به جامعه معرفی کنند.

حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد با اشاره به جایگاه حرم مطهر رضوی در ترویج سبک زندگی اسلامی افزود: آموزه‌های دینی و ارتباط با امام رضا (ع) می‌تواند در مراحل مختلف زندگی انسان نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه حرم مطهر رضوی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای فعالیت هنرمندان، نویسندگان و عکاسان دارد، اظهار کرد: عناصر مختلف این مجموعه معنوی می‌تواند زمینه‌ساز خلق آثار فرهنگی و هنری ارزشمند و روایتگر مفاهیم عمیق معنوی باشد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی همچنین با قدردانی از نگاه هنرمندانه مجید مجیدی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای معرفی فرهنگ رضوی و انتقال مفاهیم معنوی به نسل‌های مختلف تأکید کرد.

سلسله‌نشست‌های «عصر فرهنگ رضوی» به ابتکار مدیریت تأمین محتوای فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر رضوی و با هدف تکریم چهره‌های اثرگذار فرهنگی و هنری و تقویت تولید آثار معناگرا با محوریت فرهنگ رضوی برگزار می‌شود.