مردم ورزش‌دوست آمل از ابوالفضل رحمانی، ملی‌پوش وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران، پس از کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ لاس‌وگاس آمریکا، استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم ورزش‌دوست آمل از ابوالفضل رحمانی، ملی‌پوش کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران، پس از کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ لاس‌وگاس آمریکا، در بازگشت به زادگاهش استقبال کردند.

آیین استقبال از این قهرمان کشتی جهان در محدوده میدان علویان، ورودی شهر آمل، با حضور پرشور مردم، اصغر عفتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان و حجت‌الله یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان آمل برگزار شد.

پس از این مراسم، ورزش‌دوستان آملی با برگزاری کارناوال شادی در برخی خیابان‌های اصلی شهر، از کشتی‌گیر طلایی تیم ملی ایران استقبال کردند.

ابوالفضل رحمانی ملی‌پوش وزن ۹۲ کیلوگرم ایران، در دیدار نهایی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا، با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و نخستین مدال طلای ایران را در این رقابت‌ها کسب کرد.

رحمانی در مسیر قهرمانی نیز نمایندگان جامائیکا، گرجستان، ترکیه و روسیه را شکست داد و با چهار پیروزی متوالی بر سکوی نخست جهان ایستاد.

این کشتی‌گیر آملی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی کشتی در خاک آمریکا را غرورآفرین دانست و گفت: خوشحالم که توانستم این افتخار را برای ایران به ارمغان بیاورم.

وی با اشاره به سطح فنی بالای رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال افزود: تیم اعزامی ایران نیز در این مسابقات مقتدرانه درخشید.

رحمانی ابراز امیدواری کرد روند موفقیت‌های به‌دست‌آمده در رقابت‌های جهانی در مسابقات پیش رو نیز ادامه یابد.