به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند با انتقاد از اجرایی نشدن این آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۱، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و شناسایی موانع اجرای آن ظرف یک ماه آینده را خواستار شد.

او با اشاره به پیامد‌های گسترده مصرف بی‌رویه پلاستیک بر زنجیره غذایی و زیست‌بوم‌ها تصریح کرد که مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار کشور نباید توجیهی برای اجرا نشدن مسئولیت‌های قانونی باشد و بخش تولید به عنوان حلقه مفقوده این سیاست‌ها نیازمند نقش‌آفرینی مؤثرتر وزارت صمت و وزارت نفت است.

انصاری با تأکید بر اینکه منطقی نیست منابع ارزشمند پتروشیمی صرف تولید محصولاتی با عمر مفید ۱۲ دقیقه شود، استفاده همزمان از مشوق‌های اقتصادی، ابزار‌های بازدارنده، پایش دقیق تولید و مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت پویش «نه به پلاستیک» و گروه‌های مردمی را برای اصلاح الگوی تولید و مصرف ضروری دانست.