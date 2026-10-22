در پی ادامه آتش‌سوزی جنگل‌ها و گسترش آلودگی شدید هوا در اندونزی، مردم در چند شهر این کشور با برگزاری تظاهرات، اقدام فوری دولت برای مهار آتش‌سوزی‌ها و مقابله با بحران آلودگی هوا را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، تظاهرات در شهر‌های جاکارتا، باندونگ، یوگیاکارتا، پکانبارو و ماکاسار، هم‌زمان با دومین سالگرد آغاز به کار دولت پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، برگزار شد. دانشجویان و معترضان، دولت را به ناکارآمدی در مهار آتش‌سوزی‌ها و مقابله با فساد متهم کردند.

آتش‌سوزی‌های گسترده در جزایر سوماترا و بورنئو از ماه ژوئیه ادامه دارد و دود ناشی از آن، علاوه بر تهدید سلامت مردم اندونزی، کیفیت هوا را در بخش‌هایی از مالزی و سنگاپور نیز کاهش داده است.

معترضان در جاکارتا با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار خاموش کردن فوری آتش‌سوزی‌ها شدند. در یکی از این پلاکارد‌ها نوشته شده بود: «من حق نفس کشیدن دارم؛ آتش‌سوزی‌ها را فوراً خاموش کنید.»

ساکنان مناطق آسیب‌دیده نیز از پیامد‌های اقتصادی و بهداشتی این بحران ابراز نگرانی کرده‌اند. شماری از شهروندان در شهر پالانگکارایا در جزیره بورنئو گفته‌اند دود غلیظ، فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده و افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش درآمد، زندگی روزمره آنان را دشوارتر کرده است.

بر اساس داده‌های پایش آتش‌سوزی مؤسسه «نوسانتارا اطلس»، آتش‌سوزی‌ها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی اندونزی را دربر گرفته است.

شدت آتش‌سوزی‌های امسال، علاوه بر شرایط خشک فصلی، با تشدید پدیده اقلیمی ال‌نینو نیز مرتبط دانسته شده است