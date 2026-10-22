به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عبدالکریم حسین زاده در نشست با فعالان اقتصادی و عمرانی روستا‌های استان گفت: بخشی از اعتبار پیش‌بینی‌شده برای رفع تنش آبی روستا‌های خراسان شمالی تخصیص یافته است و بهبود راه‌های دسترسی، مقابله با خشکسالی و تأمین آب روستا‌ها از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات حوزه راهداری و معادن افزود: پیگیری مسائل زیرساختی روستا‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت و در حوزه ارتباطات نیز همکاری‌هایی برای رفع مشکلات مناطق روستایی در دستور کار قرار دارد.

حسین‌زاده با تأکید بر نقش نظام بانکی در تقویت اقتصاد روستا‌ها خاطرنشان کرد: همکاری با پست‌بانک آغاز شده و امسال بخش عمده‌ای از اعتبارات به این بانک هدایت می‌شود تا زمینه تأمین مالی طرح‌های درآمد زا و فعال‌سازی واحد‌های راکد فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، توسعه گردشگری روستایی، بوم‌گردی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه را از ظرفیت‌های ایجاد اشتغال پایدار دانست و بر آمادگی دولت برای پشتیبانی از طرح‌های مؤثر در توسعه مناطق روستایی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان شمالی در حوزه‌هایی همچون پرورش اسب ترکمن، نوغانداری و کشاورزی اظهار کرد: توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند تعریف زیرساخت‌های لازم و تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش است.

حسین‌زاده افزود: پنج زنجیره تولیدی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای در استان تعریف شده است و دولت نیز حمایت‌های مالی لازم را برای توسعه این زنجیره‌ها دنبال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پایداری اقتصاد روستایی زیربنای توسعه زیرساخت‌هاست، تصریح کرد: با رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار در روستاها، امکان تقویت خدمات و رفع کمبود‌های زیرساختی نیز فراهم می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین از برنامه راه اندازی روستای هوشمند در خراسان شمالی خبر داد و گفت: طرح‌های پیشنهادی در این زمینه باید با حمایت‌های لازم به مرحله اجرا برسند.

وی با تأکید بر هدفمند بودن تسهیلات بانکی خاطر نشان کرد: منابع مالی باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که ضمن ایجاد درآمد و اشتغال، به رونق اقتصادی و فعال‌سازی واحد‌های راکد منجر شوند.

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های صنایع وابسته به شیر در استان، بر ضرورت پیگیری جدی احیای واحد‌های غیرفعال این بخش تأکید کرد و از اجرای طرح‌های توانمندسازی و توسعه‌گری بانوان در دو استان خبر داد که به گفته وی، به‌زودی در خراسان شمالی نیز اجرا می‌شود.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: ایجاد چندقطبی و دامن زدن به اختلافات به نفع کشور نیست و همدلی و همکاری در حوزه‌های مختلف، مسیر تحقق اهداف ملی را هموار می‌کند.

وی خدمت صادقانه به مردم را معیار وفاداری به آنان دانست و بر ضرورت تلاش مستمر برای رفع مشکلات و تأمین نیاز‌های مردم تأکید کرد.