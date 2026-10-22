به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبداللطیف عباسی‌نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر بارندگی‌های احتمالی اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای بوشهر بر اساس وظایف قانونی خود، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کرده و در جلسات مختلف با مدیریت بحران استان و دستگاه‌های متولی، پروژه‌ها و اقدامات مورد نیاز برای این نقاط را اعلام کرده است.

وی افزود: بازدید‌های شهرستانی برای بررسی وضعیت رودخانه‌ها و آبراهه‌ها انجام شده و در برخی نقاط که نیاز به لایروبی و ساماندهی وجود داشته، اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنین آمادگی لازم در میان نیرو‌های شهرستانی برای مواجهه با شرایط احتمالی ایجاد شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به وضعیت سد‌های استان گفت: با توجه به کاهش بارندگی در چند سال گذشته، تمامی سد‌های در حال بهره‌برداری استان ظرفیت لازم برای آبگیری سیلاب‌های احتمالی را دارند.

عباسی‌نژاد درباره کفایت زیرساخت‌های موجود برای کنترل سیلاب‌های ناگهانی نیز بیان کرد: مدیریت بحران در زمان وقوع سیلاب فقط بر عهده شرکت آب منطقه‌ای نیست و دستگاه‌هایی مانند راهداری، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و دهیاری‌ها نیز متناسب با وظایف خود مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: همه این دستگاه‌ها در چارچوب مدیریت بحران استان فعالیت می‌کنند و شرکت آب منطقه‌ای نیز در محدوده وظایف قانونی خود مسئولیت دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای و ناگهانی گفت: با توجه به اینکه بارندگی ممکن است در یک یا چند نقطه و در بازه زمانی کوتاه رخ دهد، تمامی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها نیازمند مراقبت و پایش هستند.

وی افزود: طبیعتاً رودخانه‌هایی که از حوضه آبریز بزرگ‌تری برخوردارند و همچنین آبراهه‌هایی که در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها قرار دارند، به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

عباسی‌نژاد درباره تأثیر بارندگی‌های احتمالی بر تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی استان اظهار کرد: بارندگی با شدت کمتر و در مدت‌زمان طولانی‌تر، تأثیر بسزایی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی دارد، اما بارش‌های شدید در مدت‌زمان کوتاه، بیشتر به روان‌آب و سیلاب تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری از روان‌آب‌ها گفت: با توجه به وجود سدها، حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و طرح‌های آبخیزداری احداث‌شده در استان بوشهر، بخشی از سیلاب‌ها نیز می‌توانند در پشت سد‌ها ذخیره شوند و به منابع قابل استفاده آب تبدیل شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: سد‌های بزرگ و کوچک و حوضچه‌های تغذیه مصنوعی موجود در استان بوشهر، ظرفیت مناسبی برای ذخیره بخشی از روان‌آب‌های ناشی از بارندگی فراهم کرده‌اند.

عباسی‌نژاد در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه‌ای بوشهر برای فصل بارندگی بیان کرد: اقدامات اولیه مورد نیاز انجام شده یا در حال انجام است و نیرو‌های شهرستانی و شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان نیز در حد توان و ظرفیت خود آمادگی لازم را دارند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در زمان بارندگی و وقوع سیلاب‌های احتمالی، بر انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبت از رودخانه‌ها و آبراهه‌ها در چارچوب وظایف دستگاه‌های مربوط تأکید کرد.