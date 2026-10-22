استاندار خراسان شمالی گفت: توسعه استان بدون توجه به مبانی فرهنگی و هنری امکان‌پذیر نیست و فراهم‌کردن حداقل امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز جامعه هنری باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خراسان شمالی، با عذرخواهی از هنرمندان به دلیل برگزار نشدن زودتر چنین نشستی گفت: همواره با مردم استان صادق بوده‌ام و بابت اینکه پیش از این فرصت شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر فراهم نشد، عذرخواهی می‌کنم.

وی با بیان اینکه هنر را تاج سر آفرینش می‌داند، افزود: برای هنر و هنرمند ارزش قائلم و به اهمیت و تأثیرگذاری این حوزه باور دارم و اگر هنر با کار و تلاش تلفیق شود، اثری عمیق و نافذ خواهد داشت.

نوری با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در استان تصریح کرد: سرانه زیرساخت‌های فرهنگی خراسان شمالی متناسب با نیاز‌ها نیست و نبود مجتمع فرهنگی و هنری، زخمی کهنه بر پیکره فرهنگی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: این موضوع امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین تکلیف شده و مقرر است مرحله نخست این مجموعه با مشارکت بخش خصوصی به‌زودی آماده شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گفت: استعداد‌های ارزشمندی در این حوزه وجود دارد که برخی از آنها در عرصه‌های ملی و بین‌المللی درخشیده‌اند. باید با برگزاری رویداد‌های متنوع، زمینه معرفی این ظرفیت‌ها و جلب توجه بیشتر به خراسان شمالی را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه هنر باید در فضای دیجیتال نیز جایگاه برجسته‌تری پیدا کند، افزود: اقتصادی شدن هنر و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای فعالان این حوزه اهمیت دارد، اما پیش از هر چیز، وظیفه داریم حداقل امکانات و الزامات فعالیت را برای جامعه هنری فراهم کنیم.

نوری همچنین نقدپذیری را لازمه حرکت در مسیر توسعه دانست و اظهار کرد: باید پیش از آنکه دیگران ما را به نقد بکشند، خودمان نقد را جدی بگیریم.

وی ادامه داد: رسانه‌های استان در نقد عملکرد مدیران پیشگام بوده‌اند و من از این رویکرد استقبال می‌کنم؛ چراکه نباید از نگاه تیزبین رسانه‌ها غافل شد.

وی گفت: رسانه‌ها علاوه بر مطالبه‌گری، می‌توانند در مسیر توسعه استان نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌های اجرایی با هنرمندان خاطرنشان کرد: هر جا از ظرفیت هنرمندان در فعالیت‌های اجرایی استفاده کرده‌ایم، نتایج خوبی به دست آمده است. ما به هنرمندان و رسانه‌های استان مدیونیم و برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، دست یاری به سوی آنان دراز می‌کنیم.

استاندار خراسان شمالی در پایان بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیران اجرایی، جامعه هنری و رسانه‌ها تأکید کرد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات مردم دانست.