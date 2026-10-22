به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر از آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌های این شهرستان همزمان با سراسر کشور از دوم آبان تا بیست‌ونهم دی‌ماه سال جاری خبر داد.

علی ابوالحسنی با اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای دقیق طرح سرشماری زنبورستان‌ها به‌عنوان پایه‌ای‌ترین ابزار برنامه‌ریزی، نقش کلیدی در توسعه پایدار صنعت زنبورداری، تخصیص بهینه نهاده‌ها و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان عسل در شهرستان رامسر دارد و از تمامی زنبورداران محترم انتظار داریم با کارشناسان این مدیریت نهایت همکاری را داشته باشند.

بر اساس این گزارش، طرح سالانه سرشماری زنبورستان‌های شهرستان رامسر با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق، به‌روزرسانی آمار بهره‌برداران و برنامه‌ریزی برای توسعه و حمایت از این بخش، از دوم آبان لغایت بیست‌ونهم دی‌ماه ۱۴۰۵ توسط کارشناسان جهاد کشاورزی در سراسر شهرستان اجرا می‌شود.

زنبورداران می‌توانند در بازه زمانی یادشده، جهت ثبت اطلاعات و تکمیل فرم‌های مربوطه به دفتر شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی و یا نزدیک‌ترین مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند. همچنین به منظور حفظ پایداری جمعیت کلنی‌ها و دقت در آماربرداری، هرگونه نقل‌وانتقال و جابجایی کلنی‌های زنبور عسل در طول اجرای این طرح ممنوع اعلام شده است.

در همین راستا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در تولید محصولات دامی و زنبورداری افزود: شهرستان رامسر با تولید سالانه بیش از ۲۰۰ تن عسل مرغوب، نقش بسزایی در امنیت غذایی و رونق اقتصاد کشاورزی کشور ایفا می‌کند.

ثبت آمار‌های دقیق سال گذشته که طی آن ۲۹۱ زنبورستان و ۱۶ هزار و ۷۱۹ کلنی زنبور عسل شناسایی و ثبت شد، مایه مباهات است و امید داریم با همکاری فعالانه زنبورداران در طرح امسال، گام‌های محکم‌تری برای ارتقای بهره‌وری، رفع موانع تولید و توسعه زنجیره ارزش عسل در منطقه برداریم.