

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،قوچان به‌عنوان یکی از مناطق کشاورزی استان، این روز‌ها شاهد برداشت سیب‌زمینی از مزارع خود است؛ محصولی که مدیریت مصرف آب، رعایت اصول فنی کشت و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت آن نقش مؤثری دارد.

بر اساس اعلام کارشناسان، سطح زیر کشت سیب‌زمینی در شهرستان قوچان امسال حدود ۶۰۰ هکتار است که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و متوسط عملکرد مزارع نیز بین ۳۰ تا ۳۵ تن در هکتار برآورد می‌شود.

کارشناسان کشاورزی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در تولید این محصول، استفاده از کود‌های آلی از جمله کود دامی و مرغی پیش از کشت، ضدعفونی بذر با قارچ‌کش‌های مناسب، انتخاب زمان کشت متناسب با شرایط آب‌وهوایی و تغییرات اقلیمی و مبارزه به‌موقع با عوامل خسارت‌زا را از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول می‌دانند.

بخشی از مزارع سیب‌زمینی قوچان نیز به تولید بذر اختصاص دارد؛ محصولی که کیفیت آن در تأمین بذر مورد نیاز کشت‌های آینده و افزایش عملکرد مزارع نقش مهمی ایفا می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از ۲۰ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع شهرستان قوچان برداشت خواهد شد؛ ظرفیتی که با رفع موانع تولید، تأمین تجهیزات مورد نیاز کشاورزان و مدیریت بهینه منابع آب و انرژی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و پایداری تولید این محصول را فراهم کند.