نمایندگان کشورمان در مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس Bc۴ در بازی‌های پاراآسیایی، نتیجه را به هنگ کنگ واگذار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های بوچیا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، نمایندگان کشورمان در مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس Bc۴ به مصاف تیم هنگ کنگ رفتند.

تیم میکس بوچیا متشکل از حسین اسماعیلی و مریم ملکی در این مسابقه به رقابت با یوئن چئونگ و لئونگ وینگ از هنگ کنگ پرداختند که در نهایت این مسابقه ۴ بر ۲ به سود تیم هنگ کنگ به پایان رسید.

مسابقات میکس بوچیا، گروهی برگزار می‌شود که تیم ایران در گروه سه تیمی با هنگ کنگ و مالزی همگروه است. تیم بوچیا بعد از ظهر با مالزی مسابقه می‌دهد.