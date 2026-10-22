به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رضا مهرجویی گفت: این اقدام گامی مهم در آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی منطقه آزاد بوشهر است.

وی در نشست با فعالان اقتصادی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت این تحول برای اقتصاد استان گفت: استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی در حاشیه خلیج فارس، ظرفیت‌های بندری و تجاری گسترده و دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای، جایگاهی مهم در شبکه تجارت کشور دارد. فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، افزایش مبادلات تجاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.

مهرجویی افزود: تغییر کد‌های گمرکی با پیگیری گمرک بوشهر و همکاری دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این اقدام، بخشی از فرایند فراهم‌سازی الزامات اجرایی و ارائه خدمات گمرکی متناسب با فعالیت منطقه آزاد به شمار می‌رود.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر تأکید کرد: صدور کد گمرکی، نقطه آغاز مرحله‌ای مهم برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های منطقه آزاد است. تحقق آثار اقتصادی این اقدام، به برنامه‌ریزی منسجم، تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

مهرجویی هماهنگی میان گمرک، سازمان منطقه آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط را عاملی کلیدی برای تسریع تشریفات تجاری و کاهش موانع اجرایی دانست و گفت: هم‌افزایی این نهاد‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری فرایند‌ها و بهبود فضای فعالیت قانونی و رقابت‌پذیر اقتصادی کمک کند.

وی با بیان اینکه رویکرد گمرک بر تسهیل تجارت قانونمند و صیانت از حقوق دولت استوار است، بیان کرد: این دو هدف مکمل یکدیگرند و اجرای هم‌زمان آنها می‌تواند به شکل‌گیری تجارتی پایدار و شفاف منجر شود.