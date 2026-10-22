مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت، با اشاره به نبود متولی مشخص برای مدیریت دورریز مواد غذایی در کشور، تأکید کرد که پراکندگی وظایف میان سازمان‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و وزارت بهداشت، مانع از برخورد جدی با این معضل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه، در گفتگو با رادیو سلامت اظهار داشت که اگرچه در حوزه تولید و برداشت ضایعات وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از این معضل در حوزه مصرف رخ می‌دهد که مستقیماً با سلامت جامعه در ارتباط است. وی افزود که از دو سال پیش، وزارت بهداشت با برگزاری مراسم‌های سالانه و آموزش‌های تخصصی، تلاش خود را برای آگاه‌سازی مردم و مسئولان در زمینه کاهش ضایعات آغاز کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری افزود: «عدم وجود یک نهاد متولی اصلی و پراکندگی وظایف میان دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان دامپزشکی و شهرداری‌ها، باعث شده تا تاکنون اقدامات سازمان‌یافته‌ای در این زمینه صورت نگیرد.»

اسماعیل‌زاده همچنین از ورود فناوری به این حوزه خبر داد و گفت: «وزارت بهداشت با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در حال راه‌اندازی پلتفرم‌هایی است که امکان بازگرداندن باقی‌مانده غذاها به چرخه خوراک دام را فراهم می‌کند.»