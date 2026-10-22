وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری و پیش‌بینی تخصیص سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان در دو سال آینده برای تکمیل تالار مرکزی بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیدعباس صالحی در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خراسان شمالی گفت: رویکرد دولت چهاردهم این است که زیرساخت‌های فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردارند؛ چراکه زمینه‌ساز شکل‌گیری و گسترش رویداد‌های متعدد فرهنگی و هنری هستند. از این منظر، موضوع صرفاً ساخت یک بنا نیست، بلکه فراهم‌کردن بستری برای پویایی فرهنگی جامعه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی کشور افزود: تاکنون ۵۶ مجتمع فرهنگی و هنری در ۴۷ شهرستان از ۲۵ استان کشور تکمیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین امسال ۸۶ طرح در این حوزه در دست پیگیری است که امیدواریم به پایان برسد و با بهره برداری از آنها، سرانه فضا‌های فرهنگی کشور افزایش یابد.

صالحی با بیان اینکه ۸۲ سینما و ۶۵ طرح کتابخانه‌های عمومی نیز افتتاح شده است، بر اهتمام دولت برای تکمیل طرح‌های زیرساختی حوزه فرهنگ تأکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و انسانی خراسان شمالی گفت: تالار مرکزی بجنورد از مطالبات جدی هنرمندان استان است و می‌تواند دریچه‌ای برای تنفس و شکوفایی فرهنگی باشد. استاندار خراسان شمالی نیز پیگیری‌های مستمری در این زمینه داشته است و امروز با انعقاد تفاهم‌نامه، چشم‌انداز روشنی برای تکمیل این طرح ترسیم شده است.

وی با اعلام هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از تالار مرکزی بجنورد در یک بازه سه‌ساله تصریح کرد: با وجود شمار قابل‌توجه طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، با توجه به ویژگی‌ها و نیاز‌های خراسان شمالی، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص می‌یابد و در هر یک از دو سال آینده نیز ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

صالحی با تأکید بر توجه ویژه به استان‌های کمتر برخوردار خاطر نشان کرد: در تخصیص اعتبارات، برای هر استان برش استانی مشخص شده و تفاهم‌نامه‌ها نیز بر همین مبنا تنظیم می‌شوند تا منابع متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های هر منطقه اختصاص یابد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو با فعالان فرهنگی و هنری و اصحاب رسانه گفت: شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات هنرمندان به پیشبرد اهداف فرهنگی و رسانه‌ای کشور کمک می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با تأکید بر جایگاه فرهنگ و رسانه در هویت ملی اظهار کرد: روح کشور هنر است و بال‌های آن رسانه‌ها هستند.