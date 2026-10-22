نسرین شاهی و ساره جوانمردی با حضور در مسابقات پاراتیراندازی ماده تپانچه ۵۰ متر آزاد SH ۱ به سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پارتیراندازی در ماده تپانچه ۵۰ متر آزاد SH ۱ برگزار شد و سه نماینده ایران به فینال راه یافتند که در پایان نسرین شاهی به مدال برنز رسید.

در جریان این رقابت، نسرین شاهی و ساره جوانمردی با امتیازاتی که کسب کردند، موفق به کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۸ لس‌آنجلس شدند.

شاهی این سهمیه را در ماده ۵۰ متر و جوانمردی نیز در ماده P ۲ بدست آوردند.