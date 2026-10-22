سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت آبان ماه سال ۱۴۰۵ را دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+ ۱۰ برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مشمولان اعزامی باید از دوم تا چهارم آبان به مدت ۳ روز با در دست داشتن برگ آماده به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین شده است مراجعه کنند.

مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

دراین اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا، بله، شاد و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.