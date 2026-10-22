ارسلان زارع گفت: با تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از نظرات بخش خصوصی، منطقه آزاد به عنوان پیشران تحول اقتصادی و توسعه در بوشهر عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: در روز ملی صادرات و هفته استاندارد، از تلاش‌های شایسته فعالان اقتصادی و کارآفرینان که در شرایط دشوار و سخت ناشی از جنگ تحمیلی اخیر سهم عمده‌ای در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت داشتند، قدردانی می‌کنم و بر اساس گزارش‌های دریافتی، با وجود تمامی سختی‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری بوده‌ایم.

زارع با اشاره به ظرفیت‌ها و منابع ارزنده استان گفت: استان بوشهر با برخورداری از منابع انسانی توانمند، سواحل طولانی و گسترده در خلیج فارس، بنادر مهم، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت و به ویژه بخش انرژی و منابع گازی که این استان را به پایتخت اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر با همراهی و همدلی تمامی مسئولان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نویدبخش منطقه‌ای مؤثر و کارآمد در کشور است افزود: منطقه آزاد بوشهر باید موجب بهبود معیشت، اشتغال، ارتقای کیفیت زندگی، درآمد سرانه و رفاه عموم مردم شود.

زارع گفت: نگاه ما به منطقه آزاد، صرفا تسهیل تجارت و واردات نیست؛ بلکه هدف اصلی باید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه تولید صادرات‌محور، ایجاد ارزش افزوده و فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی پایدار به‌ویژه برای جوانان بومی استان باشد.

وی افزود: نگاه ما این است که توسعه منطقه آزاد با حفظ محیط زیست و منافع نسل‌های آینده محقق شود و در همین راستا، با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های روز، بوشهر به عنوان نخستین بندر هوشمند کشور مطرح شده و نگاه ما استفاده بیشتر از دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در پیشبرد برنامه‌ها است.

زارع با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در استان از جمله در عسلویه و کنگان، از همه سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در «سرزمین فرصت‌های طلایی بوشهر» حضور یابند.