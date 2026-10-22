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شب دوم هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با توقف بایرن مونیخ مقابل آرسنال و پیروزی پرگل رئال مادرید برابر لایپزیش به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای شب دوم هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری چند دیدار پیگیری شد و تیمهای مطرح فوتبال اروپا نتایج متفاوتی کسب کردند.
نتایچ این رقابتها که چهارشنبه ۲۹ مهر برگزار به این شرح است:
کومو ایتالیا ۴ - یک منچستریونایتد انگلیس
لیل فرانسه ۲ - ۴ گالاتاسرای ترکیه
آستون ویلا انگلیس ۳ - یک وایکینگ نروژ
کلوب بروخه بلژیک ۳ - صفر لانس فرانسه
بایرن مونیخ آلمان ۲ - ۲ آرسنال انگلیس
اینتر ایتالیا یک - صفر شاختار دونیتسک اوکراین
رئال مادرید اسپانیا ۴ - یک ار بی لایپزیش آلمان
رئال بتیس اسپانیا یک - صفر فاینورد هلند
اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۲ - ۳ لاسک لینز اتریش
در جدول تیمهای ۹ امتیازی پاری سن ژرمن، آستون ویلا، لیورپول، رئال مادرید و رئال بتیس در ردههای اول تا پنجم هستند و تیمهای اشتوتگارت و آرسنال با ۷ امتیاز در ردههای ششم و هفتم قرار دارند و بارسلونا با ۶ امتیاز است.