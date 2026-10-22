شب دوم هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با توقف بایرن مونیخ مقابل آرسنال و پیروزی پرگل رئال مادرید برابر لایپزیش به پایان رسید.

هفته سوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، توقف بایرن و برد پرگل رئال

هفته سوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، توقف بایرن و برد پرگل رئال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های شب دوم هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری چند دیدار پیگیری شد و تیم‌های مطرح فوتبال اروپا نتایج متفاوتی کسب کردند.

نتایچ این رقابت‌ها که چهارشنبه ۲۹ مهر برگزار به این شرح است:

کومو ایتالیا ۴ - یک منچستریونایتد انگلیس

لیل فرانسه ۲ - ۴ گالاتاسرای ترکیه

آستون ویلا انگلیس ۳ - یک وایکینگ نروژ

کلوب بروخه بلژیک ۳ - صفر لانس فرانسه

بایرن مونیخ آلمان ۲ - ۲ آرسنال انگلیس

اینتر ایتالیا یک - صفر شاختار دونیتسک اوکراین

رئال مادرید اسپانیا ۴ - یک ار بی لایپزیش آلمان

رئال بتیس اسپانیا یک - صفر فاینورد هلند

اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۲ - ۳ لاسک لینز اتریش



در جدول تیم‌های ۹ امتیازی پاری سن ژرمن، آستون ویلا، لیورپول، رئال مادرید و رئال بتیس در رده‌های اول تا پنجم هستند و تیم‌های اشتوتگارت و آرسنال با ۷ امتیاز در رده‌های ششم و هفتم قرار دارند و بارسلونا با ۶ امتیاز است.