وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های سینما، هنر و ادبیات، از استاندار خراسان شمالی خواست نخستین جلسه شورای عالی سینما، هنر و ادبیات استان را حداکثر تا یک ماه آینده برگزار کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تشکیل شورای عالی سینما، هنر و ادبیات در خراسان شمالی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تشکیل شورای عالی سینما، هنر و ادبیات در خراسان شمالی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیدعباس صالحی در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان با اشاره به ضرورت تقویت ساختار‌های تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ و هنر اظهار کرد: در سطح ملی، شورای عالی سینما تشکیل شده و پیشنهاد تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات نیز به هیئت دولت ارائه شده است.

وی افزود: هنر و ادبیات نباید در سینما خلاصه شود؛ ازاین رو، برنامه‌ریزی شده است که این شورا‌ها در استان‌ها به‌صورت یکپارچه فعالیت کنند تا مسائل و نیاز‌های حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری با نگاه جامع‌تری بررسی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با درخواست از استاندار خراسان شمالی برای پیشگامی در تشکیل این شورا گفت: انتظار دارم خراسان شمالی نخستین استانی باشد که جلسه شورای عالی سینما، هنر و ادبیات را برگزار می‌کند. هدف از تشکیل این شورا، شناخت دقیق‌تر مشکلات و دستیابی به راهکار‌های عملی برای حمایت از فعالان این حوزه‌هاست.

صالحی با تأکید بر ضرورت آغاز فعالیت شورا تا یک ماه آینده تصریح کرد: معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به خراسان شمالی اعزام خواهیم کرد تا مسائل و نیاز‌های فرهنگی و هنری استان به‌صورت تخصصی بررسی شود.

وی با اشاره به شناخت خود از ظرفیت‌ها و مشکلات فرهنگی خراسان شمالی، بر ضرورت توجه به حوزه‌های کمتر دیده‌شده تأکید کرد و گفت: بازی‌های ویدیویی از جمله ظرفیت‌هایی است که باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد؛ حوزه‌ای که در این نشست نیز نماینده‌ای از آن حضور نداشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین موسیقی خراسان شمالی را فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ ایرانی دانست و با اشاره به جایگاه موسیقی بخشی به‌عنوان میراث ناملموس جهانی، بر ضرورت حمایت از این ظرفیت فرهنگی تأکید کرد.

صالحی با تأکید بر استمرار فعالیت شورا تا پایان دولت و ضرورت دستیابی به نتایج ملموس خاطرنشان کرد: جلسات این شورا باید با جدیت دنبال شود و مصوبات مشخصی داشته باشد تا بتواند به رفع مشکلات و تقویت حوزه‌های هنر، ادبیات و سینما کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت تالار مرکزی استان، بر استفاده از این زیرساخت برای انتقال پیشنهاد‌ها و مطالبات هنرمندان و پیگیری نیاز‌های زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد.