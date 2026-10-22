سازمان هواشناسی، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و خیزش گرد و خاک در مناطقی از کشور را پیش بینی کرد و نسبت به کاهش کیفیت هوا در غرب و شمال غرب بر اثر انتقال گرد و خاک از عراق هشدار داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز پنجشنبه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان و مازندران و بخش‌هایی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، قزوین، مرکزی، قم، اصفهان، یزد و کرمان، همچنین ارتفاعات هرمزگان، البرز، تهران و سمنان، در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در دو روز آینده نیز در نوار شرقی کشور، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک شود.

همچنین با توجه به شکل‌گیری توده گرد و خاک در کشور عراق، انتقال گرد و خاک به برخی مناطق غرب و شمال غرب کشور و کاهش کیفیت هوا در این مناطق دور از انتظار نیست.

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