معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: نسخه‌های اولیه هوش مصنوعی فارسی تا پایان سال آماده می‌شود.

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با تأکید بر ضرورت توجه به زبان فارسی هم‌زمان با تحولات سریع علم و فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، افزود: غفلت از زبان فارسی در این عرصه می‌تواند به این زبان آسیب برساند؛ ازاین‌رو باید برای حضور مؤثر آن در فناوری‌های نوین برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت داده‌های زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: یکی از چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در کشور، دسترسی نداشتن به داده‌های کافی یا محدودیت‌های دسترسی به داده‌هاست؛ اما در حوزه زبان فارسی، ظرفیت ارزشمندی از داده‌های مناسب و غنی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این حوزه باشد.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از آغاز همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای توسعه هوش مصنوعی بومی خبر داد و افزود: از نظر فنی و زیرساختی، مانع جدی برای آغاز این کار وجود نداشت.

افشین ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک، مدل‌های زبانی فارسی توسعه یابند و دستیار هوش مصنوعی قدرتمندی مبتنی بر زبان فارسی در اختیار کاربران قرار گیرد.

وی درباره زمان عرضه این فناوری نیز گفت: با توجه به سرعت تحولات هوش مصنوعی، نمی‌توان زمان دقیقی برای تکمیل آن اعلام کرد؛ اما پیش‌بینی می‌کنیم نسخه‌های اولیه تا پایان سال آماده شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان، درباره نام‌گذاری این دستیار هوش مصنوعی گفت: انتخاب نام آن به فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار شده است.