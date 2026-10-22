به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی خرسندی گفت:حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن محصولات کشاورزی شامل انواع میوه، خشکبار و فرآورده‌های کشاورزی به کشور‌های همسایه از جمله عراق، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان و کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

وی اظهار داشت:در محصولات باغی، سیب، هلو و انگور و در فرآورده‌های کشاورزی کشمش، برگه زردآلو، قیسی و خرما بیشتر حجم محصول صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:این میزان صادرات نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدات باغی شهرستان و اهمیت توسعه بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی است.

وی تصریح کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر ایجاد بازار فروش برای تولیدات منطقه، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان و باغداران، افزایش ارزش اقتصادی محصولات، تقویت درآمد تولیدکنندگان و ایجاد زمینه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی دارد.

خرسندی افزود: گسترش بازار‌های صادراتی و افزایش سهم محصولات کشاورزی مراغه در بازار سایر کشور‌ها از ظرفیت‌های مهم اقتصادی شهرستان است و بهره‌گیری از توان تولیدی منطقه می‌تواند زمینه افزایش صادرات و تقویت جایگاه محصولات مراغه در بازار‌های خارجی را فراهم کند.

شهرستان مراغه با داشتن ۲۶ هزار هکتار باغ و تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات سردرختی رتبه نخست تولید میوه در استان را دارد.