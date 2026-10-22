مردم شهرستان دماوند در دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات مردمی خود، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی گرد هم آمدند و پیمانی استوار برای تداوم مسیر ایشان و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان دماوند در ۲۳۵امین شب قرار شبانه، با حضور در میدان‌ها، غم شهادت رهبر انقلاب اسلامی را یاد کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع اظهار داشتند که شهادت ایشان اراده مردم برای ایستادگی در برابر دشمنان را دوچندان کرده است. حاضران در این مراسم تأکید کردند که حضور مستمر در این شب‌ها، پاسخی به توطئه‌های دشمن و تجدید میثاقی است تا در مسیر آرمان‌های انقلاب و تا پیروزی نهایی استوار بمانند.