به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا شهردار یاسوج در بازدید از طرح کانال دفع آب‌های سطحی شرف‌آباد یاسوج گفت: آب‌گرفتگی معابر این منطقه در زمان بارندگی از مشکلات دیرینه شهروندان بوده و اجرای طرح‌های اصولی برای ساماندهی روان‌آب‌ها و بهبود زیرساخت‌های شهری ضرورت دارد.

آشنا با اشاره به دشواری‌های اجرای این طرح افزود: پیشبرد طرح‌های زیرساختی تنها به تأمین ماشین‌آلات و اعتبار محدود نمی‌شود، بلکه طراحی اصولی، تأمین منابع مالی، هماهنگی‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر نیز از الزامات اجرای چنین پروژه‌هایی است.

شهردار یاسوج با اشاره به نگرانی‌ها و موانع محلی در برخی نقاط مسیر اجرای کانال اضافه کرد: شهرداری تلاش کرده است از طریق گفت‌وگو با مالکان، تعامل با شهروندان و استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد محلی، زمینه ادامه عملیات اجرایی را فراهم کند.

وی با اشاره به مشخصات طرح گفت: این مرحله شامل اجرای حدود ۶۵۰ متر کانال دفع آب‌های سطحی است که با هدف ساماندهی مسیر عبور روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی در محدوده شرف‌آباد اجرا می‌شود.

شهردار یاسوج به طرح دیگری برای ساماندهی آب‌های سطحی در محدوده بلوار کشاورز اشاره کرد و گفت: برآورد اولیه اجرای این طرح حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و در سه مرحله تعریف شده است.

وی همچنین از برنامه احداث معبری به عرض حدود ۳۵ متر در ضلع شمالی آرامستان در محدوده شرف‌آباد خبر داد و افزود: اجرای این طرح به آزادسازی مسیر و انجام مقدمات لازم نیاز دارد.

فرماندار بویراحمد هم گفت: شورای تأمین شهرستان برای رفع موانع اجرای کانال دفع آب‌های سطحی و تسریع در تکمیل آن از شهرداری حمایت می‌کند.

عباس بهشتی افزود: شرف‌آباد طی سال‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت استان و شهرستان تبدیل شده بود و هنگام بارندگی، مجموعه‌های اجرایی و مدیریت بحران برای رسیدگی به مشکلات آن درگیر می‌شدند.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل طرح در آستانه فصل بارندگی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مسئول برای رفع موانع احتمالی تأکید کرد.