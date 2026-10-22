مردم ولایی شهرستان فیروزکوه در دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات مردمی خود، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی گرد هم آمدند و بر تداوم مسیر ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و سی و پنجمین شب قرار شبانه، با حضور در میدان‌ها، غم شهادت رهبر انقلاب اسلامی را یاد کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع اظهار داشتند که شهادت ایشان اراده مردم برای ایستادگی در برابر دشمنان را دوچندان کرده است. حاضران در این مراسم تأکید کردند که حضور مستمر در این شب‌ها، پاسخی به توطئه‌های دشمن و تجدید میثاقی است تا در مسیر آرمان‌های انقلاب و تا پیروزی نهایی استوار بمانند.