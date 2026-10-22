مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در تأمین پایدار محصولات سلامت‌محور گفت: حفظ ظرفیت تولید داخلی، ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و تقویت نظارت بر بازار، از الزامات پایداری عرضه و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام شعیبی، مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو در مجمع عمومی سالانه انجمن تولید پروبیوتیک با اشاره به پیشرفت این صنعت در کشور اظهار کرد: این صنعت طی سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته و از ظرفیت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و حضور در بازار‌های صادراتی برخوردار شده است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های ایجادشده افزود: برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه صادرات و شناسایی بازار‌های هدف می‌تواند به حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای کمک کند.

شعیبی با اشاره به ظرفیت محصولات سلامت‌محور ایران در بازار‌های منطقه گفت: فرآورده‌های پروبیوتیک می‌توانند فرصت مناسبی برای توسعه صادرات ایجاد کنند و هدایت هدفمند توانمندی‌های تولیدکنندگان، زمینه استفاده مؤثرتر از این ظرفیت را فراهم می‌سازد.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دانش تخصصی از عوامل اصلی پیشرفت صنعت پروبیوتیک است، اظهار کرد: توسعه دانش و توان علمی فعالان این حوزه می‌تواند به ارتقای کیفیت فرآورده‌ها، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و تقویت جایگاه این صنعت در کشور منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر کیفیت و اثربخشی فرآورده‌های پروبیوتیک تصریح کرد: تقویت نظارت‌های پسینی و همکاری میان تولیدکنندگان، مراکز علمی و نهاد‌های نظارتی، امکان شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی و ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده در بازار را فراهم می‌کند.

شعیبی با اشاره به آزمون‌های کنترل کیفیت پس از تولید و عرضه (PMQC) گفت: سازمان غذا و دارو برای اطمینان از سلامت و کیفیت فرآورده‌ها، آزمون‌های مربوط را انجام می‌دهد و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بخش تولید برای نمونه‌برداری دوره‌ای از بازار و ارزیابی کیفیت محصولات نیز می‌تواند به تکمیل فرایند‌های نظارتی کمک کند.

وی افزود: گسترش پایش مستمر بازار و شناسایی موارد نیازمند بررسی، علاوه بر ارتقای اثربخشی نظارت‌ها، زمینه بهبود کیفیت فرآورده‌ها و افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

شعیبی در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان حوزه سلامت، آنان را رزمندگان اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: تلاش این فعالان نقش مهمی در تأمین محصولات مورد نیاز مردم و حفظ پایداری عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور دارد.