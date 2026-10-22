دولت مالزی استفاده کارکنان بخش دولتی از اپلیکیشن مسیریاب ویز را با هدف حفاظت از اطلاعات دولتی، داده‌های شخصی کاربران و امنیت ملی ممنوع کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این تصمیم در نشست کمیته ملی امنیت سایبری مالزی به ریاست انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، اتخاذ و اجرای آن آغاز شده است.

شورای امنیت ملی مالزی نیز اعلام کرد دولت در برابر تهدید‌های مرتبط با امنیت ملی و حاکمیت کشور، از جمله خطر‌های احتمالی ناشی از استفاده از اپلیکیشن ویز، کوتاه نخواهد آمد.

این شورا با اشاره به نگرانی‌ها درباره جمع‌آوری اطلاعات مکانی، مسیر‌های تردد و داده‌های دستگاه‌های کاربران، اعلام کرد حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان و داده‌های ملی از اولویت‌های دولت است. به گفته این شورا، شرایط استفاده از ویز تابع قوانین اسرائیل است و اختلافات مرتبط با خدمات این شرکت نیز در چارچوب صلاحیت قضایی آن کشور قرار می‌گیرد.

انور ابراهیم پیش‌تر از مردم مالزی نیز خواسته بود برای مسیریابی، استفاده از اپلیکیشن بومی «توجو» را در نظر بگیرند. این برنامه را سازمان بزرگراه‌های مالزی با همکاری یک شرکت محلی توسعه داده و امکاناتی از جمله نمایش مسیر، زمان تقریبی رسیدن به مقصد، عوارض بزرگراهی، وضعیت لحظه‌ای ترافیک و محل استراحت و خدمات بین‌راهی را ارائه می‌کند.

در واکنش به این تصمیم، مدیر اجرایی سازمان مردم نهاد «عشق غزه مالزی»، از این اقدام استقبال کرد و خواستار گسترش بررسی‌ها درباره محصولات و خدمات مرتبط با اسرائیل شد.

همچنین محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، ضمن تأکید بر اهمیت حفاظت از امنیت سایبری و منافع راهبردی کشور، خواستار توضیح شفاف دولت درباره مبانی ارزیابی امنیتی منجر به این ممنوعیت شد. او تأکید کرد ارزیابی خطر‌های امنیتی باید همه برنامه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال مورد استفاده در خدمات دولتی را دربرگیرد.

احمد فهمی محمد سامسودین، رئیس جنبش جوانان مسلمان مالزی، نیز خواستار تقویت سیاست‌های خرید، سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری با معیار‌های اخلاقی و در نظر گرفتن شواهد معتبر درباره شرکت‌های مرتبط با نقض حقوق فلسطینیان شد.