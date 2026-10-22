مردم شهرستان رباط‌کریم در دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات مردمی خود، فرهنگ مقاومت و آموزه‌های عاشورای حسینی را کلید اصلی شکست توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی دیار کریمان در شب دویست و سی و پنجمین قرار شبانه، بار دیگر همبستگی و پایداری خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ مقاومت، اظهار داشتند تاسی از عاشورای حسینی (ع) مهم‌ترین عامل در برابر رویارویی با تهدیدهای دشمنان و شکست دادن نقشه‌های آنان است.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که این حضور مستمر، نمادی از اراده پولادین مردم در مسیر حمایت از آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر هرگونه فشار خارجی است.