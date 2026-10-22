مردم شهرستان ری در دویست و سی و پنجمین شب حضور میدانی خود، با تأکید بر اینکه فشارهای اقتصادی هرگز جایگزین ایمان و وفاداری به انقلاب نمی‌شود، پیمانی استوار برای ایستادگی تا پیروزی نهایی بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری شب گذشته بار دیگر شاهد حضور پرشور مردمی بود که با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های گسترده، یک بار دیگر ثابت کردند اراده ملت ایران، سخت‌تر از هر سدی است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، پایداری خود را در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید کرده و تأکید کردند که هیچ فشار اقتصادی نمی‌تواند آنها را از مسیر حمایت از نظام اسلامی منحرف کند. مردم ری در این شب پایداری، با اشاره به تداوم حضور خود در میدان‌ها، پیام دادند که تا تحقق پیروزی نهایی و شکست توطئه‌های دشمنان، میدان‌ها را خالی نخواهند گذاشت و همچنان دوشادوش نظام در مسیر پیشرفت کشور گام برمی‌دارند.