به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابت‌های پاراتیراندازی در بازی‌های پاراآسیایی، نسرین شاهی در ماده تپانچه ۵۰ متر آزاد کلاس SH ۱ با حریفانش رقابت کرد.

شاهی در این بخش از مسابقات امتیاز ۱۹۶.۳ امتیاز را کسب کرد و با ایستادن در رده سوم به مدال برنز دست یافت.

در همین بخش از مسابقات، ساره جوانمردی با ۱۳۹.۹ امتیاز از دستیابی به مدال بازماند و در جایگاه ششم شد. فائزه احمدی دیگر نماینده ایران هم با ۱۱۹.۹ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.