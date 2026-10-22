مردم خونخواه رهبر شهید امت در شهرستان قرچک، در دویست و سی و پنجمین شب حضور میدانی خود، با حضور مثال‌زدنی در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های شهدا و امامین انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) در قرچک شب گذشته شاهد تجدید بیعت مردم آگاه این شهرستان با آرمان‌های انقلاب بود. شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، با تأکید بر تداوم مسیر شهدا، میثاقی دوباره برای ایستادگی در برابر دشمنان نظام بستند.

حاضران در این تجمع با نگاهی تاریخی به دوران جنگ تحمیلی، به نقش کشورهای اروپایی در همراهی با تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست علیه ایران اشاره کرده و اظهار داشتند که تحولات ناگوار فعلی در اروپا، در واقع درو کردن همان بذر کینه و جنگی است که سال‌ها پیش کاشتند. مردم قرچک در پایان، حضور مستمر خود را در این شب‌ها، پاسخی به توطئه‌های دشمن و تأییدی بر اراده شکست‌ناپذیر ملت دانستند.