به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چهارمین روز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز پنجشنبه ۳۰ مهر، علی‌اکبر غریب‌شاهی در رقابت‌های دسته ۱۰۷ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان، در اتفاقی غیرمنتظره، با ثبت رکورد ۲۴۵ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد.

علی‌اکبر غریب‌شاهی، قهرمان پارالمپیک پاریس و دارنده مدال طلای دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی، در پی آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه عضله دست چپ، با وجود تلاش برای ادامه رقابت، به مدال نقره دسته ۱۰۷ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری بسنده کرد.

غریب‌شاهی در نخستین حرکت خود وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را با موفقیت پرس کرد و در صدر جدول قرار گرفت، اما در حرکت دوم، هنگام تلاش برای پرس وزنه ۲۵۲ کیلوگرمی، عضله دست چپ این ملی‌پوش دچار پارگی شد و شرایط مسابقه برای او تغییر کرد. غریب‌شاهی با وجود آسیب‌دیدگی، در حرکت سوم نیز برای ثبت وزنه ۲۵۲ کیلوگرمی تلاش کرد، اما موفق نشد و در نهایت همان رکورد ۲۴۵ کیلوگرم حرکت نخست برای او ثبت شد.

در سوی دیگر، سوخبات انخبایار از مغولستان با ثبت وزنه‌های ۲۳۱، ۲۳۶ و ۲۴۶ کیلوگرمی در سه حرکت موفق، با اختلاف تنها یک کیلوگرم از غریب‌شاهی پیشی گرفت و مدال طلا را به دست آورد.

نماینده چین نیز با رکورد ۲۳۱ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد.

غریب‌شاهی که رکورد جهانی و آسیایی دسته ۱۰۷ کیلوگرم را با وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی در اختیار دارد، در شرایطی از تکرار قهرمانی خود بازماند که آسیب‌دیدگی در حرکت دوم، امکان رقابت با شرایط مطلوب را از او گرفت.

به این ترتیب، قهرمان پارالمپیک پاریس و بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، این بار با مدال نقره به کار خود پایان داد؛ مدالی که با توجه به پارگی عضله دست چپ او، یکی از تلخ‌ترین اتفاقات روز چهارم برای کاروان ایران بود.