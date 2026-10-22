به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران با اشاره به ترورها و تجاوزهای اخیر، اظهار داشتند دشمنان با هدف شکست ایران در مدت کوتاه وارد میدان شدند، اما پس از ۲۳۵ شب، این توطئه‌ها به نتیجه نرسیده است.

شرکت‌کنندگان همچنین با انتقاد از حمایت برخی کشورهای اروپایی از آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحولات اخیر اروپا را پیامد سیاست‌های آنان دانستند و تأکید کردند: «کسانی که باد می‌کارند، طوفان درو می‌کنند.»

مردم صالحیه در پایان با اشاره به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی، حاکمان این رژیم ها را عامل تداوم تنش و تشدید ناامنی در منطقه عنوان کردند.