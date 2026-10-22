به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال نشسته در پنجمین دوره بازی‌های پارااسیایی امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) با برگزاری دیدار‌های مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات، تیم ملی والیبال نشسته ایران برابر چین قرار گرفت و با شکست دادن ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۱۷) این تیم راهی فینال شد.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته در آستانه پنجمین قهرمانی در بازی‌های پاراآسیایی قرار گرفت. این تیم هر چهار دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی را با قهرمانی به پایان رساند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران پیش از مرحله نیمه نهایی تیم‌های تایلند و قزاقستان را در مرحله گروهی ۳ بر صفر شکست داده بود.

دیدار نهایی تیم ملی والیبال نشسته در بازی‌های پاراآسیایی برابر قزاقستان برگزار می‌شود.